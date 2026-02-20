Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz nach seiner Wiederwahl. (dpa / Kay Nietfeld)

Im Vorfeld hatte es geheißen, dass ein Wert unter 90 Prozent als Schwächung seiner Position gedeutet worden wäre. Allerdings wertet die CDU anders als andere Parteien Enthaltungen nicht - rechnet man sie mit ein, betrug das Ergebnis 89,87 Prozent.

Außerdem verteidigte Merz den sozialpolitischen Kurs seiner Partei. Man unterstelle niemandem Faulheit. Deutschland sei weiter ein leistungsstarkes Land. Es sei eine böswillige Unterstellung, dass die CDU nicht nah genug an den Menschen dran sei. Merz betonte zugleich, manche wollten nicht wahrhaben, dass man ein paar falsche Anreize im System habe und die Leistungsfähigkeit durch ein Bürokratiekorsett abgeschnürt werde. Das werde man gemeinsam mit der SPD ändern. Im Vorfeld des Bundesparteitags hatte unter anderem ein Antrag aus den Reihen der CDU zum Recht auf Teilzeit für Kritik gesorgt.

Abgrenzung zur AfD

Merz rief zu mehr Optimismus auf. Deutschland sei weiter ein leistungsfähiges und starkes Land. Ein starkes Deutschland sei Voraussetzung für ein starkes Europa. Der Kanzler grenzte sich erneut von der AfD ab und betonte, Zustimmung ausschließlich in der politischen Mitte zu suchen. In diesem Zusammenhang machte er der Partei Vorwürfe wegen der Affäre um Beschäftigungen von Angehörigen. Man beobachte Vetternwirtschaft, Chaos, Grabenkämpfe und Missbrauch öffentlicher Ämter und Gelder, sagte Merz auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart. Die AfD tue so, als sei sie eine Alternative zur politischen Mitte, entpuppe sich aber als grandioser Selbstbedienungsladen. Die AfD steht in der Kritik, weil etliche Abgeordnete Familienangehörige von Parteikollegen als Mitarbeiter beschäftigen.

Zum Auftakt der Rede hatte Merz sich zur weltpolitischen Lage geäußert und seine Partei zu Mut und Verantwortungsbereitschaft aufgerufen. Die großen Fragen unserer Zeit könnten nur europäisch beantwortet werden, sagte Merz und sprach von einem "wertegebundenen Realismus".

"Stärkere Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung Europas"

Der Kontinent sei stark und leistungsfähig und biete eine Alternative zu Imperialismus und Autokratie. Zugleich forderte Merz, dass Europa die Sprache der Macht sprechen lernen müsse. Er verlangte eine stärkere Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung. Der Kanzler verwies ausdrücklich auf die angespannten transatlantischen Beziehungen. Zugleich sicherte er zu, sich weiter für ein enges Verhältnis mit den USA einzusetzen.

Das Treffen der rund eintausend Delegierten dient der Positionsbestimmung nach neun Monaten schwarz-roter Koalition sowie der Einstimmung auf das Wahljahr. Als Gast war die frühere CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel anwesend. Sie wurde nach einer Begrüßung durch Merz mit lang anhaltendem Applaus empfangen.

