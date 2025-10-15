NATO-Generalsekretär Mark Rutte (picture alliance / dpa / Anna Ross)

Das erklärte der Generalsekretär des Nordatlantikpakts, Rutte, zum Auftakt eines Treffens der Verteidigungsminister der Bündnisstaaten in Brüssel. Die NATO stelle militärische Fähigkeiten zur Verfügung, während die EU dafür sorge, dass das Geld da sei.

Bei den Beratungen der Ressortchefs geht es unter anderem um die jüngsten Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets und Drohnen sowie um die Stärkung von Abschreckung und Verteidigung. Auch die von Deutschland und Großbritannien geleitete Ukraine-Kontaktgruppe tagt in Brüssel. Im Mittelpunkt steht die Koordinierung neuer Militärhilfen für Kiew.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.