NATO-Generalsekretär Rutte und US-Verteidigungsminister Hegseth beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel (AP / Virginia Mayo)

Die NATO stelle militärische Fähigkeiten zur Verfügung, während die EU dafür sorge, dass das Geld da sei.

Rutte zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die europäischen Staaten weitere US-Waffenlieferungen für die Ukraine finanzieren. Es gehe darum, der Ukraine unter anderem Luftverteidigungssysteme und Abfangraketen zur Verfügung zu stellen, um die Bevölkerung und die Infrastruktur zu schützen. US-Verteidigunsminister Hegseth sagte, die Erwartung der Vereinigten Staaten sei, dass noch mehr Länder noch mehr einkauften, um die Ukraine dabei zu unterstützen, den Konflikt zu einem friedlichen Ende zu bringen.

Neben den Verteidigungsministern tagt heute in Brüssel auch die von Deutschland und Großbritannien geleitete Ukraine-Kontaktgruppe.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.