Auch in einigen Kosmetikprodukten findet sich PFAS (Getty Images / iStockphoto / Anna Tretiak)

Ohne diese langlebigen Stoffe ließen sich Schlüsseltechnologien auf dem Weg zur Klimaneutralität wie Windräder oder E-Autos nicht produzieren, heißt es in einer Mitteilung von Autoindustrie, Maschinenbau sowie Elektro- und Digitalindustrie. Die drei Verbände fordern, Stoffe, für die es zurzeit noch keinen Ersatz gibt, sollten der Industrie weiter zur Verfügung stehen. Andere könnten nach und nach ersetzt werden.

In der Europäischen Union wird über ein mögliches Verbot der Chemikalien diskutiert, die auch in Alltagsprodukten wie Anoraks, Pfannen oder Kosmetik verarbeitet sind. Die Gruppe der per- und polyfluorierten Substanzen zersetzen sich extrem langsam und sind auch in Trinkwasser nachweisbar. Die Substanzen gelten als gesundheitsschädlich und können Krebs und andere Gesundheitsprobleme verursachen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.