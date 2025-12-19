In der EU soll es in Zukunft weniger strenge Regeln für die Gentechnik geben (Archivbild). (Getty Images / Andriy Onufriyenko)

Vertreter der 27 Mitgliedsstaaten stimmten mit knapper Mehrheit dafür, dass Produkte aus bestimmten gentechnisch veränderten Pflanzen künftig keine Kennzeichnung mehr tragen müssen. Aufwändige Umweltprüfungen vor der Zulassung sollen entfallen. Befürworter erhoffen sich dadurch neue Pflanzenarten, die etwa Dürren besser standhalten und weniger Dünger benötigen. Das Gesetz wird nun dem Europaparlament vorgelegt.

Bundesumweltminister Schneider kritisierte den Beschluss als "schweren Fehler". Die große Mehrheit der Menschen wolle selbst entscheiden können, ob sie sich mit oder ohne Gentechnik ernährten, sagte der SPD-Politiker. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung enthalten.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.