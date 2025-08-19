Nach mehreren Schlaganfällen

Gerhard Trabert (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

An Traberts Stelle soll die Trans-Person Lin Lindner ins Parlament nachrücken, wie die Partei mitteilte. Der 69-jährige Trabert hatte noch vor der Bundestagswahl mehrere Schlaganfälle erlitten; nun hieß es von Seiten seiner Familie, dass eine Rückkehr in sein bisheriges Leben auch nach einem Aufenthalt in einer Reha-Klinik nicht möglich sei.

Die Linken-Vorsitzenden Schwerdtner und van Aken dankten ihm für seinen Einsatz. Als Arzt der Armen sei er eine moralische und fachliche Autorität und wäre im Bundestag eine starke Stimme gewesen. Trabert war 2022 Kandidat der Linken für das Amt des Bundespräsidenten. Er engagiert sich für Obdachlose und Flüchtlinge.

