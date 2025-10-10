Soldaten der Nationalgarde aus Texas sind in Illinois angekommen. (Erin Hooley/AP/dpa)

Zur Begründung verwies sie auf Verstöße der US-Regierung gegen die Verfassung. Diese garantiere unter anderem die Befugnisse der Bundesstaaten. Die Richterin betonte, es gebe keine Beweise für die von der Regierung angeführte Gefahr einer Rebellion in Chicago oder dem Bundesstaat.

Nach Militärangaben befinden sich mittlerweile etwa 500 Nationalgardisten in der Region. Sowohl die Stadt Chicago als auch der Bundesstaat Illinois hatten Klage eingereicht, um den Rückzug der Nationalgarde zu erwirken.

Trump hatte die Nationalgarde zuvor bereits in die Städte Los Angeles, Washington und Memphis geschickt. In Portland untersagte jüngst eine Bundesrichterin die Stationierung. Der US-Präsident begründet das umstrittene Vorgehen mit Protesten gegen ICE und mit einer ausufernden Kriminalität. Betroffen sind stets von Demokraten regierte Städte.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.