Die Richterin erklärte, der Stopp gelte für weitere 14 Tage. Die einstweilige Verfügung wäre sonst in einigen Tagen ausgelaufen.
Präsident Trump hatte den Militäreinsatz mit Demonstrationen gegen die Einwanderungspolizei ICE sowie einer zunehmenden Gewalt in der Stadt im Bundesstaat Oregon begründet. Mit ähnlichen Behauptungen hatte er zuvor bereits Einsätze der Nationalgarde in Los Angeles und in der Hauptstadt Washington angeordnet; auch in Chicago im Bundesstaat Illinois sollen Nationalgardisten patroullieren. Betroffen sind stets von Bürgermeistern der Demokraten regierte Städte.
