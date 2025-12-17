Ifo-Institut

Der Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im Dezember leicht. (dpa / Leonie Asendorpf)

Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im Dezember um 0,3 auf 87,6 Punkte, wie das Münchener Institut mitteilte. Das Jahr ende ohne Aufbruchstimmung, hieß es. Im Verarbeitenden Gewerbe bleibe kaum eine Branche von der eingetrübten Stimmung verschont. Die Zahl der Neuaufträge sei zurückgegangen und die Industrieunternehmen planten, die Produktion zurückzufahren. In einem Umfeld ohne echte Standortpolitik ruhten die Hoffnungen weiter auf den geplanten Mehrausgaben der Regierung.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.