Ausschnitt aus einem Poster, das in Benin vor weiblicher Genitalverstümmelung warnt. (imago / Alida Latham / Danita Delimont)

Sie wird nun mit rund 86.500 angegeben, wie das Bundesfamilienministerium mitteilte. Dies sei ein Anstieg um rund 80 Prozent im Vergleich zu 2017. Darüber hinaus könnten etwa 11.100 Mädchen betroffen sein. Die parlamentarische Staatssekretärin Wulf nannte die neuen Schätzungen "erschütternd". Weibliche Genitalverstümmelung sei eine schier unvorstellbare und besonders schwere Form geschlechtsspezifischer Gewalt, sagte die CDU-Politikerin. Unter den physischen und psychischen Folgen litten Betroffene ein Leben lang.

Die Gewaltform existiert seit Jahrtausenden über verschiedene Religionen und Kulturen hinweg. Die meisten Staaten lehnen sie offiziell ab. Dennoch kommt sie in mehr als 30 Ländern vor, vor allem in afrikanischen, arabischen und südostasiatischen. Ein Grund ist sozialer Druck. Wer seine Töchter nicht beschneiden lässt, wird von seiner Gemeinschaft oft geächtet. Die Weltgesundheitsorganisation geht von bis zu 200 Millionen Opfern aus.

Das Familienministerium hatte für die neue Studie das Unternehmen Prognos beauftragt. Ausgewertet wurden Daten der Ausländerstatistik des Statistischen Bundesamts. Konkret ging es um Frauen und Mädchen ohne deutschen Pass aus einem der Herkunftsländer, in denen weibliche Genitalverstümmelung praktiziert wird. Um die mögliche Betroffenheit oder Gefährdung zu beurteilen, wurden unter anderem ihr Alter und ihr Aufenthaltsstatus einbezogen sowie die Frage, welcher Zuwanderungsgeneration sie angehören.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.