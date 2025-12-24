Einsatz des US-Militärs auf einem venezolanischen Öltanker am 10.12. (picture alliance / Newscom / HANDOUT)

Das Gesetz war ins Parlament eingebracht worden, nachdem die US-Küstenwache am Samstag einen zweiten Tanker vor der Küste Venezuelas festgesetzt hatte. Der venezolanische Präsident Maduro bezeichnete das Handeln der USA als Piraterie und illegal. US-Präsident Trump hatte zuvor eine Blockade von sanktionierten Schiffen angekündigt, die das südamerikanische Land verlassen oder ansteuern.

Washington hat in den vergangenen Wochen den Druck auf Caracas immer weiter erhöht und Kriegsschiffe vor der venezolanischen Küste in Stellung gebracht. Maduro vermutet hinter dem Vorgehen der USA Pläne zu seinem Sturz. Am Dienstagabend beriet der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen. Venezuela hatte die Sitzung mit Unterstützung Russlands und Chinas beantragt.

