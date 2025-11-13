Bundestags-Beschluss

Alle Bahn-Betreiber müssen für die Nutzung der Strecken die "Schienenmaut" zahlen. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Künftig soll der Eigenkapitalzins einer für die Infrastruktur zuständigen Bahn-Tochtergesellschaft deutlich gesenkt werden. Dadurch sollen die Trassenpreise weniger stark steigen. Dabei handelt es sich um eine Art Nutzungsgebühr für die Bahnstrecken. Diese Gebühr muss auch die bundeseigene Deutsche Bahn zahlen. Das Geld fließt unter anderem in die Instandhaltung des Netzes.

Mit der Senkung der Trassenpreise soll auch ein weiterer Anstieg der Ticketpreise verhindert werden. Der Bundesrat muss der Gesetzesänderung noch zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.