Vor G20-Gipfeltreffen

Vor dem G20-Gipfel am Wochenende in Indien treffen sich US-Präsident Biden (rechts) und Indiens Premierminister Modi zu Gesprächen (Archivfoto). (Evan Vucci / AP)

Bei den Gesprächen in Neu Delhi werde es vor allem um die Themen Klimawandel, die Rolle der G20, den Ukraine-Krieg sowie dessen Auswirkungen auf ärmere Länder gehen, teilte ein Sprecher des Weißen Hauses in Washington mit. Die USA und Indien haben zuletzt ihre Beziehungen intensiviert - auch weil die Regierung Bidens versucht, Indien als wichtigen Akteur im Indo-Pazifik stärker an sich zu binden.

Staats- und Regierungschefs führender Wirtschaftsmächte kommen am Samstag in Neu Delhi zum zweitägigen G20-Gipfeltreffen zusammen. Auch Bundeskanzler Scholz reist an.

