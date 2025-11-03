Israel überstellt Leichen von Palästinensern nach Gaza. (Belal Abu Amer/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Das teilte das Büro von Regierungschef Netanjahu mit. Sie waren bei dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 getötet worden. Die Angreifer hatten ihre Leichen dann in den Gazastreifen mitgenommen. Die Übergabe von weiteren acht toten Geiseln an Israel steht noch aus.

Nach Angaben aus Gaza-Stadt hat Israel heute weitere 45 Leichen von Palästinensern ausgehändigt. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums teilte mit, sie seien dem Nasser Hospital übergeben worden.

Den gegenseitigen Austausch von Toten hatten Israel und die Hamas im Rahmen ihres Waffenruheabkommens vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.