Warten weiter auf ihre Rückkehr zur Erde: Suni Williams und Butch Wilmore (John Raoux/AP/dpa)

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat wegen Problemen an der Startrampe einen Flug zur ISS verschoben. Die Dragon-Kapsel sollte eine vierköpfige Besatzung aus US-amerikanischen, japanischen und russischen Astronauten ins All bringen – und auf dem Rückweg unter anderem auch Butch Wilmore und Suni Williams zur Erde zurück bringen. Die beiden waren im Juni mit einem Starliner-Raumschiff zur ISS geflogen und konnten wegen technischer Probleme nicht mehr zurückkehren. So verlängerte sich ihre Mission von acht Tagen auf inzwischen neun Monate. Ein neuer Termin für die Rückholaktion steht noch nicht fest.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.