Grippe-Saison

Vor allem ältere Menschen und chronisch Kranke hätten ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf einer Atemwegserkrankung, sagte Warken in Berlin. Auch Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Schwangere und medizinisches Personal könnten mit höherer Wahrscheinlichkeit schwer erkranken oder die Erkrankung an andere Menschen übertragen.

Das Ministerium wies darauf hin, dass die Ständige Impfkommission die jährliche Auffrischimpfung für einen Schutz gegen Grippe und das Coronavirus sowie die einmalige Impfung gegen Pneumokokken für Personen ab 60 Jahren und Jüngere mit bestimmten Vorerkrankungen empfiehlt.

