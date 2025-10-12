Gesetzliche Krankenversicherung

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Bürger und Unternehmen sollten nicht weiter belastet werden, sagte die CDU-Politikerin im ARD-Fernsehen. Um die Beiträge der gesetzlich Versicherten nicht steigen zu lassen, solle das Kabinett am Mittwoch ein Sparpaket im Volumen von rund zwei Milliarden Euro beschließen. Es gehe darum, das Gesundheitssystem zukunftsfest zu machen, betonte die Ministerin.

SPD-Generalsekretär Klüssendorf sagte dem "Spiegel" zur gesetzlichen Krankenkasse und möglicherweise höheren Zuzahlungen der Versicherten: Wer sein Leben lang einzahle, müsse sich darauf verlassen können, dass Gesundheit keine Frage des Geldbeutels werde. Am Ende müsse ein solidarisches und gerechtes Paket stehen, zu dem alle ihren Beitrag leisteten, besonders auch diejenigen, die sehr viel hätten.

