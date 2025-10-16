Südamerika

Ein Demonstrant schwenkt eine Fahne vor einem Käfig, in dem es brennt. Proteste in Peru gegen den neu gewählten Präsidenten Jeri (AP / Martin Mejia)

Sie warfen ihm vor, für die wachsende Kriminalität in dem Land mitverantwortlich zu sein. Nach Angaben der Polizei kam es in mehreren Städten zu Ausschreitungen. Mehr als 50 Einsatzkräfte seien verletzt worden. Das Parlament in Peru hatte vergangene Woche Präsidentin Boluarte unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt und den Präsidenten des Abgeordnetenhauses Jeri als ihren Nachfolger vereidigt. Er soll bis zu den Wahlen im April eine Übergangsregierung führen.

In Peru kommt es seit Wochen zu Protesten gegen eine Zunahme von Gewalt und Erpessungen durch kriminelle Banden. So sollen beispielsweise Busunternehmen und Schulen Schutzgeldforderungen ausgesetzt sein.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.