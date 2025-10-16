Südamerika

Ein Demonstrant schwenkt eine Fahne vor einem Käfig, in dem es brennt. Proteste in Peru gegen den neu gewählten Präsidenten Jeri (AP / Martin Mejia)

Nach Regierungsangaben wurde ein Zivilist getötet. Mindestens 100 Menschen seien verletzt worden, darunter zahlreiche Polizisten. Das Parlament in Lima hatte vergangene Woche Präsidentin Boluarte unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt und den Präsidenten des Abgeordnetenhauses Jeri als ihren Nachfolger vereidigt.

Die Demonstranten werfen ihm vor, für die wachsende Kriminalität in dem Land mitverantwortlich zu sein. In Peru kommt es seit Wochen zu Protesten gegen eine Zunahme von Gewalt und Erpressungen durch kriminelle Banden. So sollen beispielsweise Busunternehmen und Schulen Schutzgeldforderungen ausgesetzt sein.

