Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) (dpa / Michael Matthey)

Auf dem Kongress der Arbeitnehmervertreter in Hannover sagte der Vorsitzende Vassiliadis, die Zeit sei reif für "einen Solidarbeitrag der Superreichen zur Krisenbekämpfung". Als Gastrednerin appelierte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, an die Bundesregierung, Schutz und Sicherheit von Beschäftigten sicherzustellen. Dies seien entscheidende Faktoren für den Erhalt des Industriestandortes Deutschland, sowie für Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Leistungskürzungen im Sozialsystem hingegen schafften Verunsicherung.

Finanzminister Klingbeil von der SPD hatte zuletzt im Sommer höhere Steuern für Spitzenverdiener und Vermögende ins Gespräch gebracht. Beim Koalitionspartner CDU/CSU stieß dies auf Ablehnung. Klingbeil wird auf dem Gewerkschaftskongress in der kommenden Woche ebenso als Redner erwartet wie Bundeskanzler Merz.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.