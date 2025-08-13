Hitzefrei am Bau

Die IG BAU fordert Hitzefrei für Arbeiter auf Baustellen im Freien. (Florian Gaertner / dpa / Florian Gaertner)

Hitzeschutz sei kein Luxus, sondern ein Grundrecht, erklärte Gewerkschafts-Vize Burkhardt. Der menschengemachte Klimawandel schlage voll durch. Mit einem Klima-Kurzarbeitergeld könne man ganzjährig auf Wetterereignisse reagieren, die ein Arbeiten nicht mehr zuließen, meinte Burkhardt.

Die Gewerkschaft erneuert damit ihren Vorschlag, das Saison-Kurzarbeitergeld für den Hitzefall einzuführen, wie auch bisher schon bei Frost, Schnee oder Glätte. Die Beschäftigten hätten dann bei der Arbeitsagentur Anspruch auf mindestens 60 Prozent ihres Nettolohns.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.