Tarifstreit

Warnstreik am Flughafen Düsseldorf (Archivbild) (Federico Gambarini/dpa)

Der Ausstand soll am Donnerstag um null Uhr beginnen und bis Freitag um Mitternacht dauern, teilte ein Sprecher mit. Fluggäste müssten sich auf Einschränkungen einstellen. Gestern Abend legten bereits am Flughafen Köln/Bonn Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Auch am Flughafen Düsseldorf wird gestreikt. Es wurden zahlreiche Flüge annuliert. Hintergrund ist die Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro pro Monat mehr sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.