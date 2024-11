Der Palazzo Chigi, Amtssitzes der italienischen Ministerpräsidentin Meloni (picture alliance/Pacific Press Agency/Amdrea Ronchini)

Von den Arbeitsniederlegungen soll vor allem der öffentliche Sektor betroffen sein. Zum Streik aufgerufen wurde unter anderem in Schulen, Krankenhäusern, bei der Post, im Flug- und öffentlichen Nahverkehr sowie an Mautstellen der Autobahn. Darüber hinaus sind in zahlreichen Städten Kundgebungen geplant. Die Gewerkschaften fordern höhere Löhne und Renten sowie mehr Geld für Gesundheit, Bildung und den öffentlichen Dienst insgesamt. Melonis Regierung plant dagegen Einsparungen vor dem Hintergrund der hohen Staatsverschuldung.

