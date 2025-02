Gewerkschaften wollen verhindern, dass Musk vollen Zugang zum US-Finanzministerium bekommt (Archivbild). (Rainer Jensen / dpa)

In einer Klageschrift führen sie an, der Zugang für Vertreter von Musks neuer Abteilung für Regierungseffizienz sei illegal und verletze den Datenschutz. Zwei Gewerkschaften und eine Vertretung von Ruheständlern sehen die Rechte ihrer Mitglieder verletzt. Denn über das System werden auch Zahlungen an Regierungsangestellte und Ruheständler abgewickelt. Die Klage richtet sich gegen US-Finanzminister Bessent und sein Ministerium.

In dem Zahlungssystem des Ministeriums werden die persönlichen Daten von Millionen Amerikanern gespeichert, die etwa Steuerrückzahlungen und andere Gelder von der Regierung erhalten.

