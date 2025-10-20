Wer hier lebe und viel Geld verdiene, müsse sich an den Gemeinschaftsaufgaben beteiligen, sagte Vassiliadis im Deutschlandfunk. Der Gewerkschaftschef betonte zudem, es sei dringend erforderlich, attraktive Investionsmöglichkeiten zu schaffen. So ließe sich eine Kapitalflucht ins Ausland verhindern.
Bis Freitag berät die IG BCE auf einem Kongress in Hannover über ihre künftige Ausrichtung. Morgen stellt sich Vassiliadis zur Wiederwahl.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.