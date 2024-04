Bauministerin

Bundesbauministerin Geywitz (SPD) plädiert für mehr Vielfalt in den Innenstädten. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Monokulturen seien anfällig für Krisen, sagte die SPD-Politikerin auf einem Kongress zum Thema Handelsimmobilien in Berlin. Vielfältigere Angebote dagegen brächten Stabilität. Dies sei auch der Wunsch der meisten Menschen, zitierte Geywitz aus einer Umfrage der Bundesstiftung Baukultur, in der es um Bibliotheken, Wohnungen und Kindergärten in den Stadtzentren ging. Angesichts der schwierigen Situation im Einzelhandel forderte der Handelsverband Deutschland ein Eingreifen der Politik. Wenn die Menschen keinen Anlass mehr für einen Innenstadtbesuch hätten, drohe die Entstehung von Geisterstädten, sagte HDE-Präsident von Preen der Deutschen Presse-Agentur. Dies hätte enorme Konsequenzen für die Wirtschaft und das Lebensgefühl der Menschen.

Nach Angaben des HDE ist die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte seit 2015 um mehr als 60.000 auf 311.000 gesunken.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.