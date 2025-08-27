Im August verschlechterte sich der Konsumklima-Index zum dritten Mal in Folge, wie aus der aktuellen Erhebung des Marktforschungsinstituts GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen hervorgeht. Ein wesentlicher Grund, auch für den spürbaren Rückgang der Einkommensaussichten, seien die Sorgen um den Arbeitsplatz. NIM-Experte Bürkl erklärte, die zunehmende Angst vor einem Jobverlust sorge dafür, dass viele Konsumenten gerade mit größeren Anschaffungen vorsichtig blieben.
