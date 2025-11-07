Usbekistan plane, in den nächsten drei Jahren 35 Milliarden Dollar in Amerika zu investieren, teilte Trump mit. In den kommenden zehn Jahren seien es mehr als 100 Milliarden. Das Geld fließe in Schlüsselbranchen, wie kritische Mineralien, Energie und Technologie. Zuvor hatte Trump Kasachstans Beitritt zu den Abraham-Abkommen über eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel bekannt gegeben. Welche konkrete Bedeutung der Schritt hat, blieb zunächst unklar. Kasachstan unterhält bereits diplomatische Kontakte zu Israel.
Trump empfing am Abend die Staatschefs der zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan im Weißen Haus. Vor einem gemeinsamen Abendessen sagte er, man wolle die wirtschaftliche Partnerschaft stärken und auch die militärische Zusammenarbeit verbessern. Die fünf Staaten verfügen über zahlreiche natürliche Ressourcen.
