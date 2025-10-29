In einer Diskussionsrunde auf der Konferenz der Future Investment Initiative in Saudi-Arabien rief der südamerikanische Staat Guyana dazu auf, Entwicklung nicht nur an der Größe eines Landes zu messen. Präsident Ali betonte, Guyanas Beitrag zur globalen Biodiversität etwa werde unterschätzt. Auch kleinere Staaten könnten wettbewerbsfähig sein, wenn sie in Bürger, Technologie und Infrastruktur investierten. Pakistans Premier Sharif mahnte mit Blick auf Naturkatastrophen, reine Kreditprogramme reichten nicht aus. Nötig sei beispielsweise auch Technologietransfer. Albaniens Ministerpräsident Rama forderte einen Kurswechsel in Europa. Der Westen leide an Trägheit, statt Vorstellungskraft aufzubringen. Er brauche mehr Demut. - An der Diskussionsrunde in Riad nahmen zudem Kolumbiens Präsident Petro, Ruandas Präsident Kagame sowie FIFA-Präsident Infantino und der US-Investor Ray Dalio teil.
