Internationales

Zu Beginn der Nationalfeiertage in China gibt es eine Rekordzahl an Reisenden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Kobe Li)

Am ersten Tag der achttägigen Nationalfeiertagsferien wurden mehr als 23 Millionen Fahrten registriert. Das entspreche einem Anstieg von fast 8 Prozent gegenüber dem Vorjahresrekord. 2019 lag die Zahl noch bei rund 17 Millionen. Die Goldene Woche ist das zweitwichtigste Fest in China nach dem Frühlingsfest. Das öffentliche Leben steht quasi still, viele verreisen – einige in den Urlaub, viele Städte zu Verwandten auf dem Land.

