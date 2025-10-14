Künstliche Intelligenz

Man investiere in den größten KI-Standort außerhalb der USA, sagte der Chef der Sparte Google Cloud, Kurian, in Neu-Delhi. Das Rechenzentrum soll im Bundesstaat Andhra Pradesh im Süden des Landes entstehen. Der Google-Mutterkonzern Alphabet sieht in Indien ein hohes Wachstumspozential. Auch Microsoft und Amazon planen Milliardeninvestitionen in Indien.
Wegen des zunehmenden Einsatzes Künstlicher Intelligenz steigt weltweit die Nachfrage nach modernen Rechenzentren. Auch in Europa sollen in den kommenden Jahren neue Anlagen enstehen.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.