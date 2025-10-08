Chatfunktion wird freigeschaltet

Die Google-Suche erhält eine neue KI-Funktion (Archivbild). (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Dazu zählen mehr als 40 Länder, darunter auch Österreich und die Schweiz, Spanien, Italien, Schweden und Polen sowie Thailand und Vietnam. Die neue Funktion, durch die man mit den Suchergebnissen chatten kann, war im Juli zunächst in den USA, in Großbritannien und in Indien gestartet worden. Der neue "AI-Mode" kann bei der herkömmlichen Suche auf Google.com oder den Landes-Websites von Google aktiviert werden. Dabei kann es einige Tage lang dauern, bis der neue Reiter mit dem KI-Modus erscheint, weil Google seine Server nicht alle auf einen Schlag aktualisiert.

Viele Firmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen über Links auf Google vermarkten, sorgen sich nun um ihr Geschäft. So befürchten Verlage und andere Medien, dass der Traffic durch Klicks auf Google-Links deutlich sinken wird.

