Weltklimakonferenz

Emissionen des Braunkohle-Kraftwerks Niederaußem in Nordrhein-Westfalen. (IMAGO / Wienold / IMAGO / Norbert Wienold)

Auch die Grünen äußerten Kritik. Co-Fraktionschefin Dröge nannte die Einigung der EU ein "verheerendes Signal" an die Konferenz. Wenn Europa beim Klimaschutz bremse, bremse die Welt mit. Bundesumweltminister Schneider sagte dagegen, Europa könne eine tragende Rolle bei dem Treffen spielen.

Die Umweltminister der Europäischen Union hatten sich heute auf ein abgeschwächtes Klimaziel für 2040 geeinigt. Demnach soll der Treibhausgas-Ausstoß um 90 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Die Mitgliedsländer können allerdings fünf Prozent der geplanten Einsparungen durch den Kauf von Emissionszertifikaten von Drittstaaten erreichen.

Die UNO-Klimakonferenz beginnt am Montag. Erwartet werden 50.000 Teilnehmer aus rund 190 Staaten.

