Der griechische Finanzminister Kyriakos Pierrakakis ist neuer Chef der Eurogruppe.

Er wurde von den Finanzministern der Euro-Länder für die nächsten zweieinhalb Jahre an die Spitze des Gremiums gewählt. Bundesfinanzminister Klingbeil sagte nach der Wahl, man teile das gleiche Ziel: Europa stärker und wettbewerbsfähiger zu machen.

Die Eurogruppe ist ein informeller Rat der Wirtschafts- und Finanzminister aus den 20 Staaten der Währungszone. Sie tauschen sich normalerweise einmal im Monat aus und koordinieren sich in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Der Vorsitzende gilt als einflussreicher Koordinator und Wortführer. Pierrakakis löst den Iren Donohoe ab. Er tritt einen Spitzenposten bei der Weltbank an.

