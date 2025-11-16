Energieversorgung

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird vom griechischen Regierungschef Mitsotakis empfangen. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Ayhan Mehmet)

Dazu unterzeichneten die griechische Gesellschaft DEPA und das ukrainische Unternehmen Naftogaz einen Vertrag. Das von Russland angegriffene Land erhält dadurch in den nächsten Monaten Flüssigerdgas aus den USA. Die Lieferungen sollen von Dezember bis März erfolgen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hält sich derzeit in Athen auf. Er hatte erklärt, die Einfuhr von Gas sei nötig, um die Ausfälle der ukrainischen Produktion infolge der anhaltenden russischen Luftangriffe auf die Energieinfrastruktur aufzufangen.

Morgen reist Selenskyj nach Frankreich weiter. Am Dienstag wird er in Spanien erwartet.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.