Gaza-Hilfsflotte (Archivfoto vom 09.09.2025) (dpa / Str)

Die Außenminister Gerapetritis und Tajani riefen in einer gemeinsamen Erklärung zudem die Aktivisten auf, die Hilfsgüter nicht direkt an die Bevölkerung im Gazastreifen zu übergeben. Vielmehr sollten sie das Angebot des lateinischen Patriarchen von Jerusalem annehmen, der eine sichere Übergabe zugesagt hatte. Die Global Sumud Flotilla besteht aus mehreren Schiffen, die sich am Nachmittag vor der Küste Ägyptens befanden. Die Organisatoren warfen Israel vor, ihre Schiffe mit bedrohlichen Manövern bedrängt zu haben. Seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Hamas im Jahr 2007 hat Israel eine Seeblockade des Gazastreifens verhängt.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.