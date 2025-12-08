Griechische Landwirte blockieren zwei internationale Flughäfen auf Kreta. (Anadolu Agency/IMAGO/Stefanos Rapanis)

In Heraklion besetzten Bauern das Rollfeld, so dass nach Angaben der Flughafenverwaltung keine Maschinen mehr landen oder abfliegen konnten. In Chania sperrten die Landwirte den Zugang zum Flughafengebäude. Zuvor war es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Demonstrierende blockierten Zufahrten und warfen Steine, die Polizei setzte Tränengas ein.

Seit Ende November demonstrieren Landwirte vor allem im Zentrum und im Norden Griechenlands gegen hohe Produktionskosten und ausbleibende Subventionen. Sie verlangen staatliche Unterstützung. Die Auszahlung von EU-Subventionen verzögert sich wegen laufender Betrugsermittlungen gegen Antragsteller von EU-Beihilfen.

