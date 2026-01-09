Protestierende in der iranischen Hauptstadt Teheran. (IMAGO / Middle East Images / Kamran)

Videoaufnahmen, die nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP verifiziert wurden, zeigen Menschenmengen auf dem weitläufigen Ajatollah-Kaschani-Boulevard in Teheran. Ähnliche Bilder gibt es aus der westiranischen Großstadt Abadan oder aus Täbris und dem religiösen Zentrum Maschhad im Norden. Menschen skandierten Parolen zum Sturz des Diktators Ajatollah Chamenei und forderten ein Ende der sogenannten Islamischen Republik. Die Proteste dauern seit zwölf Tagen an. Das Internet wurde dem Anschein nach von der Führung blockiert. Die in London ansässige Organisation Netblocks sprach von einem fast vollständigen landesweiten Ausfall. - Derweil wiederholte der amerikianische Präsident Trump seine Drohungen gegen Teheran. Er werde hart durchgreifen, sollten Demonstranten getötet werden. Von Seiten der iranischen Staatsführung hieß es, terroristische Agenten der USA und Israels hätten Brände gelegt und die Gewalt ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.