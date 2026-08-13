Stromversorgung

Batteriespeicher in Leuna geht in Betrieb. (Hendrik Schmidt/dpa)

Das Unternehmen Münch Energie nahm die Anlage gemeinsam mit Ministerpräsident Schulze in Betrieb. Sie speichert überschüssigen Strom aus Wind- und Solaranlagen und speist ihn bei Bedarf wieder ins Netz ein. Derzeit können rund 500 Megawattstunden Strom aufgenommen werden. Noch in diesem Jahr soll die Speicherkapazität auf 800 Megawattstunden steigen. Nach Angaben von Münch Energie handelt es sich um den größten derzeit in Betrieb befindlichen Batteriespeicher Deutschlands. Das Projekt sei vollständig privatwirtschaftlich und ohne staatliche Förderung finanziert worden.

In Sachsen-Anhalt entstehen weitere große Batteriespeicher. In Förderstedt soll im nächsten Jahr eine Anlage in Betrieb gehen, in Wittenberg ein Jahr später.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.