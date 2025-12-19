Die Bundeswehr hat einen Großauftrag für mehrere hundert Panzer und Haubitzen an Rheinmetall und KNDS vergeben (Archivbild). (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Bei dem Großauftrag an die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und KNDS handelt es sich zu einem um 200 Puma-Schützenpanzer für 4,2 Milliarden Euro, von denen die ersten Fahrzeuge bis 2028 ausgeliefert werden sollen. Hinzu kommen 84 Radhaubitzen im Wert von 1,2 Milliarden Euro.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte der Bundeswehr erst in dieser Woche grünes Licht für neue Rüstungsaufträge über insgesamt 50 Milliarden Euro gegeben. Dabei handelt es sich um den größten Rüstungsbeschluss in der Geschichte der Bundeswehr.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.