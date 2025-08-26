Der Großbrand im Hamburger Hafen konnte gelöscht werden. (Marcus Golejewski / dpa / Marcus Golejewski)

Die Feuerwehr teilte mit, das größte Feuer sei aus. Es gebe aber noch mehrere Glutnester. Die Nachlöscharbeiten würden längere Zeit dauern. Durch den Großbrand, der gestern Nachmittag ausgebrochen war, wurden sechs Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Das Feuer wurde ersten Erkenntnissen zufolge durch ein brennendes Auto in einer Lagerhalle ausgelöst. Einige Druckgasbehälter explodierten. Trümmerteile lösten weitere Brände in der Umgebung aus. Die Autobahn A1 wurde vorübergehend gesperrt.

