Sechs Wochen nach Cyberangriff

Wie das Unternehmen mitteilte, soll ab morgen die Fertigung von Motoren und Karosserien beginnen sowie die Lackiererei geöffnet werden. Ein Teil der 33.000 Mitarbeiter können damit an ihren Arbeitsplatz an den drei Standorten in Großbritannien zurückkehren. Der zum indischen Mutterkonzern Tata Motors gehörende Automobilhersteller will nach wochenlangem Geschäftsausfall einigen kleineren Zulieferbetrieben helfen.
Ende September erhielt Jaguar Land Rover vom britischen Staat eine Kreditgarantie in Höhe von 1,5 Milliarden Pfund. Wirtschaftsminister Kyle erklärte, es gehe darum, nach dem Cyberangriff die Arbeitsplätze bei den Zulieferern zu sichern.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.