Migrationspolitik

Nach Angaben der Regierung sollen Angehörige von Asylberechtigten mit unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung künftig nicht mehr automatisch einreisen dürfen. Premierminister Starmer erklärte, die Menschen müssten sich die Niederlassung im Vereinigten Königreich verdienen.
Die britische Regierung hatte im September die Bearbeitung neuer Anträge auf Familiennachzug ausgesetzt. Anfang der Woche hatte Innenministerin Mahmood strengere Regeln für die Einwanderung angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.