Medienberichte

Danach gibt die britische Regierung nun keine Geheimdienstinformationen mehr an die Vereinigten Staaten weiter, die sich auf den Vorgang beziehen. Das berichten der Sender CNN, die "New York Times" und der britische "Guardian". Die Regierung in Großbritannien halte die Angriffe, bei denen Dutzende Menschen getötet wurden, für rechtswidrig. In den Medienberichten wird darauf verwiesen, dass Dienste in London die USA seit Jahren darin unterstützt hätten, in der Karibik Schiffe aufzuspüren, die mutmaßlich Drogen transportierten.

Kolumbiens Präsident Petro erklärte auf der Plattform X, sein Land habe den Austausch von Geheimdienstinformationen mit den USA ausgesetzt. Beim gemeinsamen Kampf gegen Drogen müssten die Menschenrechte gewahrt werden. In den vergangenen Wochen haben US-Streitkräfte in der Karibik und im östlichen Pazifik immer wieder Schnellboote mutmaßlicher Drogenhändler angegriffen. Dies geschah auf Befehl von US-Präsident Trump.

