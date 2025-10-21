Das teilten das Innen- und das Außenministerium in London mit. Auf diese Weise solle eine engere Zusammenarbeit mit der neuen syrischen Führung in Damaskus ermöglicht werden.
Die Islamistengruppierung HTS hatte die Allianz von Rebellen angeführt, die Syriens Präsidenten Assad im Dezember vergangenen Jahres stürzte. Damaliger HTS-Chef war der heutige Übergangspräsident al-Scharaa. Auch die USA haben die HTS inzwischen von ihrer Terrorliste gestrichen.
