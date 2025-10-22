London
Großbritannien streicht syrische HTS von Terrorliste

Die britische Regierung streicht die syrische Islamistengruppierung HTS von ihrer Terrorliste.

    Ahmad Al-Scharaa steht neben der Flagge Syriens
    Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien (imago / AA / Florian Gaertner)
    Das teilten das Innen- und das Außenministerium in London mit. Auf diese Weise solle eine engere Zusammenarbeit mit der neuen syrischen Führung in Damaskus ermöglicht werden.
    Die Islamistengruppierung HTS hatte die Allianz von Rebellen angeführt, die Syriens Präsidenten Assad im Dezember vergangenen Jahres stürzte. Damaliger HTS-Chef war der heutige Übergangspräsident al-Scharaa. Auch die USA haben die HTS inzwischen von ihrer Terrorliste gestrichen.
    Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.