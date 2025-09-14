Staatsbesuch in London

Das gab die britischen Botschaft in Washington bekannt. Die angestrebte Partnerschaft konzentriert sich demnach auf Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Telekommunikation und Quantencomputing. Ziel sei es, die Zusammenarbeit der bedeutenden Technologiesektoren beider Länder zu stärken. Das Abkommen soll während des dreitägigen Staatsbesuchs von US-Präsident Trump in Großbritannien unterzeichnet werden.
Trump wird am Dienstag in London erwartet.
Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.