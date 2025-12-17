EU Stipendium

Großbritannien will 2027 wieder am Erasmus-Programm teilnehmen. (Jens Kalaene / dpa)

Die Regierung in London teilte mit, mehr als 100.000 junge Briten könnten im ersten Jahr von dem Programm profitieren. Der für die Beziehungen mit der EU zuständige britische Minister, Thomas-Symonds, bezeichnete das Erasmus-Plus-Abkommen als großen Gewinn für junge Menschen. Die Europäische Kommission nannte die Wiederaufnahme einen großen Schritt nach vorne. Großbritannien hatte seit dem Austritt aus der Europäischen Union im Jahr 2020 keine Förderung mehr für Erasmus erhalten.

Jährlich nehmen Hunderttausende Studenten aus der EU am Austausch-Programm teil und erhalten finanzielle Unterstützung für ihr Auslandssemester.

