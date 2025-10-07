Störfall in Mainaschaff

Die Leitstelle in Aschaffenburg sprach von Nitrose-Gasen, die schwere Lungenödeme verursachen können. Zwei Menschen seien verletzt worden. Etwa 250 Kräfte der Feuerwehr und der Hilfsdienste befänden sich im Einsatz.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte eine Gefahrendurchsage für die Gemeinde Mainaschaff und die Stadt Aschaffenburg. Inzwischen wurde die Warnung aufgehoben.
Das bayerische Mainaschaff liegt an der Landesgrenze zu Hessen.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.