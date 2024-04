Beamte des Landeskriminalamts München ermitteln wegen Kinderpornografie im Internet. (dpa / Peter Kneffel)

Wer täglich mit Aufnahmen konfrontiert sei, die weit über die Grenzen des Erträglichen hinausgingen, verdiene eine spürbare Anerkennung, erklärte der Innenpolitiker Siekmann. Sexueller Missbrauch an Kindern sei eine abscheuliche Straftat. Das Material solcher Taten auszuwerten sei eine kaum zumutbare Belastung. Der Antrag wurde heute in den Innenausschuss des Landtags eingebracht. In Nordrhein-Westfalen bekommen entsprechende Ermittler bereits seit 2021 eine Zulage von 300 Euro pro Monat. Im Landtag in Düsseldorf stimmten damals alle Fraktionen für die Einführung.

